Кабмин назначил нового руководителя Госрыбагентства

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, назначил председателем Государственного агентства рыбного хозяйства Анну Шишман путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он уточнил, что кандидатура нового главы Госрыбагентства была предложена министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

Шишман является председателем общественного союза "Первая рыбная биржа", была заместителем главы Общественного совета при Госрыбагентстве, входила в общественный совет при Минрегионе.

Согласно поданной декларации, Анна Шишман в прошлом году получила 2,35 млн грн дохода от предпринимательской деятельности, 32,28 тыс. грн социальной помощи от государства, атакже 100 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг.

При этом среди имущества она указала только квартиру в Мариуполе площадью 49,95 кв. м, а также $30 тыс., 150 тыс. грн и 17 тыс. евро наличными.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров уволил Ярослава Белова с должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины по собственному желанию.

Сейчас ведомство возглавляет и.о. главы Олег Бездуганов.

Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.