Глава Нацбанка анонсировал три вида специализированного кредитования

Национальный банк Украины облегчит ипотеку и три вида специализированного кредитования - проектное, объектное финансирование и финансирование недвижимости, генерирующей доход.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы введем три вида специализированного кредитования – проектное, объектное финансирование и финансирование недвижимости, генерирующей доход. Для ипотечных кредитов мы разрешим учитывать доходы членов семьи должника-физлица при оценке финансового положения. Также планируем отменить требование для банков по обзору жилищной ипотеки в случае ее страхования", – отметил Шевченко.

Шевченко добавил, что введение трех видов специализированного кредитования даст возможность сделать более чувствительной оценку кредитного риска в зависимости от вида.

По словам Шевченко, планируется уточнение коэффициента ликвидности муниципальных облигаций как обеспечения по банковским кредитам.

Кроме того, Нацбанк намерен разрешить учитывать во время оценки финансового положения по ипотечным кредитам доходы членов семьи должника-физлица, а также отменить требование для банков относительно обзора жилищной ипотеки в случае ее страхования, отметил Шевченко.

По оценкам главы НБУ, на сегодня, если не учитывать неопределенность, связанную с пандемией, существенные препятствия для возобновления кредитования отсутствуют.

При этом он указал на необходимость обеспечения действенной защиты прав кредиторов и справедливой судебной системы на уровне государства.