Рада ужесточит наказание за ложные сообщения о минировании объектов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3911 в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту документа, в последнее время количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности приобрело угрожающий масштаб.

Согласно сведениям Национальной полиции за 2019 года, следователи начали досудебное расследование около 2000 уголовных преступлений по соответствующей статье 259 Уголовного кодекса. При этом все чаще такие сообщения касаются одновременно нескольких объектов, в том числе заведений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения. А правоохранительные органы вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава.

В этой связи законопроектом предлагается установить дополнительное наказание за заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан в виде конфискации имущества (или без таковой).

Кроме того, часть вторая статьи 259 УК Украины излагается в новой редакции, которая устанавливает усиленную уголовную ответственность, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

Статья 259 УК Украины также дополняется примечанием, которым определяется указанный в части второй термин "критически важные объекты инфраструктуры".