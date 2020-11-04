Минюст могут лишить полномочий по рассмотрению жалоб на действия госрегистраторов

Кабинет министров Украины намерен предложить Верховной Раде лишить Министерство юстиции полномочий по рассмотрению жалоб на действия государственных регистраторов и закрепить обжалование таких действий в судебном порядке.

Соответствующий проект закона одобрил Кабинет министров в среду, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", который позволит защитить владельцев недвижимого имущества и корпоративных прав от преступных действий", – сообщил Мокан в Facebook.

Согласно законопроекту, по словам Мокана, обжалование действий либо бездействия государственных регистраторов, субъектов госрегистрации прав и территориальных органов Минюста будет происходить исключительно в судебном порядке.

Кроме того, предлагается исключить райгосадминистрации из числа субъектов госрегистрации и оставить такие полномочия за исполнительными комитетами сельских и городских советов.

Документ также предусматривает хранить регистрационные дела только в электронном виде, а также возможность проводить регистрацию на основании судебных решений в электронной форме.