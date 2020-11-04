Решение КС может лишить Украину кредитов на $5 миллиардов, – Минфин

Из-за решения Конституционного Суда (КСУ) об отмене ответственности за декларирование имущества чиновников Украина рискует потерять около $5 миллиардов финансовой помощи от международных партнеров.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

Министр напомнил, что развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине являлось ключевым условием всех международных программ финансовой поддержки страны, начиная с 2014 года.

"Любую попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой. И это – справедливое видение. Ведь мы согласились на такие условия и эти реформы соответствуют запросу общества. Именно это, собственно, позволило нам достичь благоприятных договоренностей и получить доверие партнеров", – отметил Марченко.

Министр подчеркнул, что без законодательного урегулирования вопроса с КСУ международные партнеры заблокируют финансовые сделки с Украиной.

"Рискуем в этом году потерять два транша МВФ по $700 млн, а также – 600 млн евро в рамках помощи ЕС и $350 млн – от Всемирного банка. А в следующем – еще $1,5 млрд от МВФ, 600 млн евро от ЕС и $350 млн Всемирного банка", – рассказал Марченко.

Министр добавил, что решение КСУ усложнило коммуникацию с международными партнерами, поставив под угрозу план привлечения внешних заимствований в текущем году.

"В этом году Украина получила $2,1 млрд от МВФ и 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. В то же время, согласно программе сотрудничества с МВФ, госбюджет будет выполнен полностью при условии получения $6,2 млрд заимствований от официальных кредиторов. То есть пока есть фискальный разрыв в $3,5 млрд, который мы должны профинансировать. Страна не может себе позволить потерять эти средства", – подчеркнул Марченко.

Глава Минфина напомнил, что ранее Украина договорилась о программе stand-By с МВФ, кредите на политику развития со Всемирным банком (DPL) и новой программе макрофинансовой помощи с ЕС. Однако Всемирный банк уже оценивает решение КСУ как нарушение Украиной взятых на себя обязательств.

"Сейчас эти сверхважные для государства достижения и договоренности – под угрозой срыва. Имею оценки руководящего звена Всемирного банка по решению КСУ относительно е-деклараций. Там считают, что Украина нарушает свои обязательства по DPL. Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В целом, речь идет о $2,23 млрд", – отметил Марченко.

Министр отметил, что Украина рискует потерять как уже согласовано финансирование, так и средства на продолжение действующих программ.

"А это составляет основу для досрочного возврата средств, предоставленных по предыдущим проэктам", – подчеркнул Марченко, указав, что сейчас существует риск требований досрочного возврата уже выделенных стране средств на сумму около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС.

Как сообщалось, на минувшей неделе Конституционный Суд (КСУ) признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Из-за этого НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании.

В свою очередь президент Владимир Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.