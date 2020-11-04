Зеленский нашел новую работу для Абромавичуса

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, принял решение ввести экс-министра экономики, бывшего главу госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка".

Согласно тексту принятого правительством решения, Абромавичус станет членом набсовета "Ощадбанка" по квоте президента Владимира Зеленского вместо Юрия Храмова, передает Интерфакс-Украина.

Владимир Зеленский письмом от 12 октября №01-01/383 внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития, но уволился, обвинив в давлении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника.

В деле также фигурировала фамилия бывшего замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте и бизнес-партнера пятого президента Игоря Кононенко.

В ходе предвыборной кампании на должность президента поддержал Владимира Зеленского.