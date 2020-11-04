"Газпром" обжаловал рекордный штраф польского регулятора на $7,6 миллиарда

"Газпром" подал апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK, который наложил на российского монополиста рекордный в современной истории штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за нарушения при реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении "Газпрома", передает Интерфакс.

"Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", – сказано в заявлении российской компании.

Как сообщалось, в октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на "Газпром" и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

По итогам проведенного расследования UOKiK пришел к вывобу, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными партнерами российской компании для финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, требовалась подача уведомления в UOKiK, чего не было сделано.

Напомним, два года назад по этому делу были привлечены шесть компаний – российский "Газпром", французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума Nord Stream) заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2.

В августе 2020 года UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн, или 50 млн евро). Российская компания уже обжаловала этот штраф.