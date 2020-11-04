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Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

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Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам
В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 44 финансовых учреждения. При этом из списка исключен "Мегабанк", а вместо него добавлен банк "Украинский капитал".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Таким образом, в перечень по состоянию на 4 ноября входят:

  • АО "Ощадбанк"
  • АО КБ "Приватбанк"
  • АО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "Агропросперис Банк"
  • АО "КБ "Акордбанк"
  • АО "Акцент-Банк"
  • АО "Альфа-Банк"
  • АО "Банк Альянс"
  • АО "Банк Восток"
  • АО "Банк "Украинский капитал"
  • АО КБ "Глобус Банк"
  • АО "Восточно-украинский банк "Грант"
  • АО "Идея Банк"
  • АО АКБ "Индустриалбанк"
  • АО "Банк "Клиринговый дом"
  • АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  • АО АКБ "Конкорд"
  • АО "Банк Кредит Днепр"
  • АО "Кредитвест Банк"
  • АО "Креди Агриколь Банк"
  • АО "Кредобанк"
  • АО "Кристалбанк"
  • АО АКБ "Львов"
  • АО "Метабанк"
  • АО "Международный инвестиционный банк"
  • АО "Мотор-Банк"
  • АО "МТБ Банк"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО АБ "Пивденный"
  • АО "Пиреус Банк МКБ"
  • АО "Поликомбанк"
  • АО "Полтава-банк"
  • АО "Правэкс Банк"
  • АО "Прокредит Банк"
  • АО "Первый украинский международный банк"
  • АО "АКБ "Радабанк"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "ТАСкомбанк"
  • АО "Укрстройинвестбанк"
  • АО "УкрСиббанк"
  • АО "Универсал Банк"
  • АО "Банк Форвард"
  • АО "Юнекс Банк"

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин отменил конкурс среди банков и предоставил право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.

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