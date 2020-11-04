Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 44 финансовых учреждения. При этом из списка исключен "Мегабанк", а вместо него добавлен банк "Украинский капитал".