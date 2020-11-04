Нацбанк получил 580 запросов от финучреждений за месяц

В течение октября в Национальный банк Украины поступило 580 запросов от финансовых учреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей - 458. Количество запросов кредитных союзов составило 39 и страховщиков - 83.

"Октябрь отличился наибольшим количеством запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий, начиная с июля. За этот месяц согласовано крупнейшее за четыре месяца количество запросов приобретения существенного участия в финансовых компаниях (15 запросов на приобретение существенного участия в 12 компаниях), внесено наибольшее количество учреждений в Государственный реестр финучреждений и другие реестры (6 компаний)", - отмечают в НБУ.

По состоянию на 31 октября Национальным банком были приняты решения о:

согласовании приобретения существенного участия;

выдаче лицензий финансовым компаниям;

аннулировании всех лицензий (по инициативе заявителя) и (принудительно);

аннулировании части имеющихся лицензий (по инициативе заявителя) и (принудительно);

включении в ГРФУ;

включении в реестр лизингодателей;

включении в реестр брокеров;

исключении из ГРФУ и других реестров (по инициативе заявителя) и (принудительно);

регистрации правил добровольного страхования в новой редакции или изменений к ним.

В сообщении отмечается, что все решения по небанковским финансовым учреждениям приняты Национальным банком по инициативе самих заявителей, а не в рамках применения мер воздействия.

По состоянию на 31 октября 2020 в Украине действует 74 банка и 2079 участников рынков небанковских финансовых услуг.

В октябре количество действующих банков не изменилось, количество участников небанковского рынка уменьшилась с 2080 до 2079.

Сейчас небанковский рынок состоит из 195 рисковых (non-life) (было 196) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 303 (было 304) ломбардов, 324 (было 327) кредитных союзов, 147 (было 145) лизинговых компаний, 1026 (было 1025) финансовых компаний, 65 (было 64) страховых брокеров.

На платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В октябре три кредитных союза, один страховщик, два ломбарды и одна финансовая компания оставили рынок по собственной инициативе и были исключены из ГРФУ.

В то же время был зарегистрирован новый ломбард (ПТ "Ломбард" ООО "Фокстер продакт и компания"), две новые финансовые компании (ООО "ФК "Европейский микрофинансовый альянс" и ООО "ФК "Смарт пей"), две лизинговые компании (ООО "Олмакс групп" и ООО "Сандора") и новый страховой брокер (ООО "Добробут та захист"). С более подробной информацией можно ознакомиться в месячнике "Новости лицензирования и регистрации финансовых учреждений" на странице официального интернет-представительства Национального банка.