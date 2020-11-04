Развитием сети скоростных поездов в Украине интересуются компании из Италии и Китая, – Криклий

К проектам в сфере развития высокоскоростного железнодорожного движения в Украине проявляют заинтересованность компании из Италиии и Китая.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа, передает пресс-служба министерства.

Криклий отметил, что в рамках реализации проекта развития высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины планируется построить около 2000 км путей.

"Глава министерства приветствовал заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по данному проекту, в частности по разработке ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги в сообщении "Одесса-Киев-Львов-граница с ЕС" общей протяженностью 896 км. Криклий отметил, что сейчас также большая заинтересованность со стороны китайских компаний", – сказано в сообщении.

По мнению министра, привлечение ведущих итальянских компаний к реализации такого масштабного проекта в Украине может стать знаковым для сотрудничества обеих стран и безусловно будет способствовать расширению экономических отношений между Украиной и Италией.