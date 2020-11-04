"Приватбанк" заявил об угрозах в адрес его топ-менеджера

Государственный "Приватбанк" обратился в Национальную полицию с требованием расследовать факты угроз личной расправы, поступивших в адрес его топ-менеджера и привлечь к ответственности их автора.

Об этом говорится заявлении, распространенном пресс-службой банка, передает Finbalance.

"Получение личных сообщений с угрозами физической расправы является очередной попыткой дестабилизации работы банка и элементом персонального давления и преследования по его руководства. Есть основания и факты считать, что угрозы связаны с непосредственным выполнением топ-менеджером банка своих обязанностей. В частности, в случае реализации стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических и юридических лиц", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск государственного "Приватбанка" к ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности.

НБУ ранее признавал "Новофарм" связанным лицом с бывшими собственниками банка – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.