Кабмин выделил еще 260 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на Прикарпатье
Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности автомобильных дорог мостовых переходов, объектов социальной сферы и водного хозяйства, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как сообщалось, 2 июля Кабинет министров уже выделил Ивано-Франковской ОГА 480 млн грн для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Однако уже в начале августа глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив попросил Кабмин дополнительно выделить 1,5 млрд грн на преодолении последствия наводнения в области.
Напомним, в течение 12-24 июня на территории Ивано-Франковской области прошли обильные осадки, в результате чего погибли 5 жителей области, было подтоплено 263 населенных пунктов, 13 117 жилых домов, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 больницы, 18 101 приусадебный участок, 6 193 подвальных помещений, 7 411 сельскохозяйственных угодий.
Разрушены и повреждены 879 км автомобильных дорог, 342 моста, 80 км берегоукреплений. Также разрушен 21 жилой дом. Жители 32 населенных пунктов были отрезаны от автомобильного сообщения. Всего в области повреждены и разрушений 1 916 объектов коммунальной собственности.