Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink в Европе

СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink может начаться в Европе в начале следующего года.

Как отмечается в сообщении Маска в Twitter, сервис может начать работу в европейских странах в феврале или марте после получения одобрения от отдельных стран Европы.

"Оно потребуется для каждой страны индивидуально, поскольку не существует общеевропейской системы утверждения. Вероятно, начнется получение окончательных (есть много шагов) согласований примерно в феврале/марте", – написал он.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Некоторые пользователи публичной бета-версии, запущенной 26 октября, сообщили о скорости загрузки более 160 мегабит в секунду, отмечает Businessinsider. Абонплата за услугу составляет $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

Маск отметил, что еще несколько тысяч приглашений на участие в бета-тестировании Starlink будут разосланы на этой неделе.

В то же время глава SpaceX отметил, что Флорида может получить доступ к публичной бета-версии в январе, добавив, что "штатам с более низкими широтами нужно больше спутников".

Маск также предположил, что Индия может ожидать подключения после получения одобрения регулирующих органов, вероятно, в середине 2021 года.

SpaceX уже вывела на орбиту около 900 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.