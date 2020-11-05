В Украине за сутки обнаружили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки по состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки в Украине госпитализировано 1269 человек; зафиксировано летальных случаев - 193; случаев выздоровления - 8378 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 430 467 человек; выздоровели 184 782 человека; зафиксировано летальных случаев – 7 924.

Как сообщал БизнесЦензор, за прошедшие сутки по состоянию на утро 4 ноября в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408).

3 ноябрям в Украинезафиксирован очередной антирекорд по количеству заражения коронавирусом – 8 899 случаев.

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.