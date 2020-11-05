BMW увеличил чистую прибыль на 17%

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 17,4% и подтвердил прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,815 млрд евро, или 2,71 в расчете на акцию, по сравнению с 1,546 млрд евро, или 2,31 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее, передает Интерфакс-Украина.

Между тем прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) снизилась на 16% - до 1,92 млрд евро.

Выручка сократилась на 1,4% и составила 26,283 млрд евро против 26,667 млрд евро годом ранее.

Поставки в минувшем квартале выросли на 8,6% и достигли 675,592 тыс. автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce. В январе-сентябре было продано 1 млн 638,167 тыс. машин, что на 12,5% ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

При этом реализация мотоциклов за три квартала сократилась на 5,4%, составив 129,6 тыс., несмотря на скачок продаж в июле-сентябре на 20,9% - до 52,89 тыс.

Рентабельность по EBIT автомобильного подразделения в третьем квартале составила 6,7% по сравнению с положительными 6,5% годом ранее.

В компании отметили, что бизнес в минувшем квартале заметно восстановился после вызванного COVID-19 спада, однако из-за пандемии "сохраняется высокий уровень неопределенности".

Автопроизводитель подтвердил свой прогноз на текущий год. В частности, BMW ожидает, что рентабельность по EBIT автомобильного подразделения по итогам 2020 года составит 0-3%, а доналоговая прибыль будет "значительно ниже" по сравнению с прошлым годом.

Котировки акций BMW выросли на 0,6% по итогам торгов в среду. С начала этого года капитализация автопроизводителя упала на 14,5% и в настоящее время составляет около 40 млрд евро. Германский индекс DAX за этот период опустился на 7%.