Потенциал Украины по выпуску "зеленых" облигаций оценили на уровне $73 миллиардов

Потенциал Украины в привлечении средств путем выпуска "зеленых" облигаций оценивается в $73 млрд до 2030 года, свидетельствую расчеты IFC.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Украина имеет большой потенциал привлечения "зеленого" финансирования. По оценкам IFC, лишь к 2030 году Украина способна привлечь около 73 млрд долларов", - отметил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

Выпускать зеленые облигации может как правительство, так и муниципалитеты, финансовые и нефинансовые корпорации, отмечает министерство.

"Глобальный рынок зеленых облигаций растет в геометрической прогрессии. В 2007 году, впервые в мире было выпущено зеленых облигаций на общую сумму 9 миллионов долларов США, а в 2019 году этот показатель составил более 250 млрд долларов США. В 2020 году ожидается мировая эмиссия зеленых облигаций объемом в 350 млрд долларов США", - говорится в сообщении.