Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2021 год (обновлено)

Верховная Рада Украины одобрила законопроект № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

За соответствующий законопроекта в первом чтении проголосовали 253 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает БизнесЦензор.

Законопроект должен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, законопроектом, в частности, предусмотрено:

разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин и урегулирование основ межбюджетных отношений в связи с новым административно-территориальным устройством;

определение государственных гарантий на портфельной основе и внедрение механизма предоставления таких гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств портфеля кредитов;

введение автоматического механизма возврата средств, ошибочно или излишне зачисленных в государственный и местные бюджеты при использовании единого счета налогоплательщика;

проведение операций привлечения Казначейством средств ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета;

предоставление Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами с целью уменьшения ожидаемого пиковой нагрузки на государственный бюджет, снижения рисков, связанных с вероятностью увеличения расходов по государственным деривативам в будущем.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 20 октября Верховная Рада не стала рассматривать проект закона о госбюджете на 2021 год, вопреки требованиям регламента.

Перед этим парламентский Комитет по вопросам бюджета не смог провести запланированное на 16 октября заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год из-за отсутствия кворума. В частности, из 19 членов комитета от "Слуги народа" на заседании присутствовали только 5.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.