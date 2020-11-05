Минздрав настаивает на штрафах за отказ от ношения масок, – Степанов

Министерство здравоохранения настаивает на принятии законопроекта о введение штрафов для физлиц за нарушение карантинных ограничений, в частности за неношение масок.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что соответствующий законопроект №3891 уже поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Мы настаиваем на принятии закона относительно применения штрафов за неношение масок. №3891. Вчера на заседании профильного комитета рассмотрели законопроект. Я благодарен нардепам, что они поддержали законопроект и рассчитываю на его принятие в сессионном зале ВР", – сказал министр.

"Согласно этому законопроекту будет штраф за неношение масок от 170 до 250 грн, при этом, протокол будет составляться непосредственно на месте. Раньше составляли протокол, передавали его в суд, суд решал штрафовать или нет. Штрафовать смогут как работники Нацполиции, представители эпидконтроля, а также представители органов местного самоуправления", – добавил Степанов.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3890 о штрафах для владельцев бизнеса за отсутствие масок у клиентов.

Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).



