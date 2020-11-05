"ArcelorMittal Кривой Рог" за 9 месяцев сократил производство проката, стали и чугуна

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" за 9 месяцев 2020 года снизило выпуск проката с 3,6 млн тонн до 3,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (снижение в11,1%).

Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".

Также за указанный период предприятие снизило выплавку чугуна до 3,6 млн тонн с 4,1 млн тонн. Выплавка стали снижена до 3,5 млн тонн с 4,1 млн тонн.

Предприятие отмечает, что в третьем квартале 2020 года производство стали составило 1,06 млн тонн, что на 94 тыс. тонн меньше, чем во втором квартале, в связи с ремонтом доменной печи №9.

Также "АрселорМиттал Кривой Рог" удалось достичь показателя отгрузки железорудного концентрата потребителям на уровне 1,065 млн тонн.

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