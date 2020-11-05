"Нафтогаз" готов начать бурение на Юзовской площади после подписания договора с Кабмином, – Коболев

НАК "Нафтогаз" готов начать бурение на Юзовской площади через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку, сообщил глава группы Андрей Коболев.

"Мы готовы начать бурение самостоятельно. Более того, если этот объект окажется у нас, после того, как будут подписаны последние документы, мы примерно через шесть месяцев готовы начать бурение", - цитирует Коболева Интерфакс-Украина.

В то же время он не стал комментировать возможные условия сотрудничества, поскольку только в конце октября уполномоченное ведомство запросило у правительства разрешение передать "Нафтогазу" на ознакомление материалы по площади.

Коболев отметил, что Юзовская площадь интересна компании, с точки зрения, тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, которые работали в Shell и занимались этим проектом.

"Сможем ли мы эту концепцию доказать - это вопрос. У нас есть рабочая гипотеза, которую нужно проверить. Сработает она или нет, наши геологи скоро об этом скажут. Мы к разработке плотных песчаников готовились. Поэтому такую гипотезу тестировать мы готовы. Если этот тест будет успешный, я думаю, мы сможем как сами, так и, если увидим какое-то очень интересное коммерческое предложение со стороны, подумать о партнерстве", - резюмировал глава "Нафтогаза".

ак сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 декабря 2018 года принял решение о передаче право инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta

Согласно пояснительной записке к проекту правительственного распоряжения, Nafta предоставила гарантию 100%-го обеспечения обязательств Yuzgaz, которая покроет финансирование поисковых работ на сумму $200 млн (бурение 15 скважин).

Материнской компанией Nafta является центрально-европейский холдинг Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), 94% которого владеет чешский бизнесмен Даниэль Кржетинский.

Как сообщалось, 24 января 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади. В сентябре 2013 года Shell уплатила бонус подписания $25 млн. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.

В июле 2016 года нидерландская Yuzgas стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".

Как сообщалось, в августе 2017 года Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) в соответствии с решением Киевского окружного административного суда решила возобновить работу по вопросу об уступке компании Yuzgaz B.V. доли в СРП на Юзовском участке.

Напомним, в конце июля 2016 года конкурсная комиссия, сформированная из представителей правительства и "Надра Юзовская", признала Yuzgas B.V. победителем отбора для участия в СПР по добыче газа на Юзовской площади. Однако Кабинет министров 2 ноября 2016 года протокольным решением отказал ей в участии в СРП.

Yuzgaz успешно обжаловала решение Кабмина. В частности, Киевский апелляционный админсуд решением от 8 мая 2017 года оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 20 марта 2017 года о признании незаконным отказа правительства компании Yuzgaz в участии в СРП. 13 июля это решение подтвердил Высший админсуд.

Работу конкурсной комиссии по отбору инвестора Юзовской площади курировал советник министра энергетики Владимир Игнащенко. Игнащенко прописан в Киеве в соседней квартире с нардепом и партнером президента Петра Порошенко Игорем Кононенко, журналисты зафиксировали их встречу в аэропорту.

ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".

Yuzgas B.V. была создана за месяц до объявления отбора инвестора для разработки Юзовской площади, через инвестиционные фонды Emerstone Energy и Emerstone Capital Partners фирма заведена на бизнесмена Ярослава Кинаха, который утверждает, что фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, имена которых не раскрывались. В августе 2017 года Кинах назвал бенефициарами фонда себя самого и Тимоти М. Эллиотта, который известен как топ-менеджер Serinus Energy Inc (ранее Kulczyk Oil Ventures Inc) с активами в Румынии, где на разных должностях он работал с 2006 года.

По данным СМИ, заявка нидерландской Yuzgas B.V. предусматривает получение фирмой права на 90% прав и обязательств инвестора.

При этом, если отказавшаяся ранее от разработки участка Shell планировала добывать на Юзовском месторождении сланцевый газ, который находился на большой глубине, то в заявке Yuzgas B.V. речь идет не только о бурении новых скважин, но и расконсервации существующих. А это требует гораздо меньшие капиталовложения при льготных налоговых ставках, которые закреплены в соглашении.

Кроме того, согласно принятому ранее решению правительственного комитета, средства, которые компания Yuzgas BV заплатит за 90% прав и обязанностей в ООО "Надра Юзовская" для вхождения в сделку с правительством о разделе продукции Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях, не будут перечислены в государственный бюджет, а будут направлены ПАО "Надра Украины".

При этом за 90% собственности в "Надра Юзовской" Yuzgas B.V. обещает заплатить $40 млн (около 1,08 млрд грн по нынешнему обменному курсу), но гарантированно из этой суммы будет уплачено только 10%.

Еще в 2016 году после объявления Yuzgas BV победителем конкурса по отбору участника для общего по добыче газа на Юзовской площади, фирма перечислила $0,8 млн, а еще $3,2 млн обещает оплатить в течение 15 дней после решения правительства о передаче ему прав в "Надра Юзовская".

Оставшиеся $36 млн фирма заплатит, если добыча газа будет соответствовать определенным объемам. Так, $5 млн будет заплачено при достижении уровня годовой добычи 1 млрд кубометров; $ 10 млн – при объемах 3 млрд куб м, а $21 млн – 5 млрд куб м.

Напомним, а 2015 году дочернее предприятие Shell в одностороннем порядке вышло из соглашения о разделе продукции (СРП) из-за нерентабельности проекта в связи с падением цен на нефть и боевыми действиями на Донбассе. Партнером в этом проекте Shell была фирма "Надра Юзовская", владельцами которой сейчас являются госкомпания "Надра Украины" и ее дочернее предприятие "Украинский геологический научно-производственный центр".

Юзовский участок площадью 7886 кв. км находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.