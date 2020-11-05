Оператор ГТС отсудил у облгазов 238 миллионов долга за отобранный газ

ООО "Оператор ГТС Украины" получило положительные судебные решения в первых трех делах против облгазов по возмещению задолженности по небалансы на общую сумму 237,5 млн грн, которая включает пеню, инфляционные потери и 3% годовых.

Как сообщает пресс-служба госкомпании, в частности суды постановили взыскать 166,3 млн грн с ПАО "Тернопольгоргаз", 61 млн грн – с ОАО "Кировоградгаз" и 10,2 млн грн – с ЧАО "Мелитопольгаз".

В компании отмечают, что на рассмотрении хозяйственных судов находятся еще 19 аналогичных дел в отношении других должников-операторов ГРМ.

Кроме того, на основании заявлений Оператора ГТС Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг постановил внепланово проверить деятельность четырех крупнейших должников – ОАО "Кировоградгаз", ПАО "Тернопольгоргаз", АО "Луганскгаз", ПАО "Донецкоблгаз".

"Долги операторов ГРМ по небалансы являются самой большой проблемой на внутреннем рынке газа Украины для независимого оператора ГТС. Долги создают значительные риски финансовой стабильности ОГТСУ и наносят ущерб государству как акционеру, который недополучит дивиденды по результатам финансового года.

К началу отопительного сезона 2020/2021 облгазы накопили перед ОГТСУ 1 млрд грн задолженности, а уровень их расчетов с начала года составил лишь 25%", – подчеркивается в сообщении компании.