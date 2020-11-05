Кабмин отказался назначать нового члена НКРЭКУ по итогам конкурса

Кабинет министров протокольным решением от 28 октября отказался назначить члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭКУ) из двух предложенных Конкурсной комиссией кандидатур.

Об этом секретарь Конкурсной комиссии Светлана Голикова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Этим решением Кабмин отклонил представление Конкурсной комиссии о кандидатах на должность члена НКРЭКУ Руслана Машлякивского и Константина Ущаповського. Конкурсная комиссия обратится к Кабмину и Комитету ВР за дополнительной информацией по этому вопросу", – сообщила Голикова, добавив, что законом о НКРЭКУ такая ситуация не предусмотрена.

Как сообщалось, 12 октября Конкурсная комиссия по отбору членов НКРЭКУ рекомендовала на должность члена комиссии экс-главу НЭК "Укрэнерго" Константина Ущаповского и экс-члена НКРЭКУ Руслана Машляковского.

Согласно закону о НКРЭКУ, комиссия подает на рассмотрение правительства две кандидатуры на одну должность из участников конкурса, получивших самый высокий рейтинг и прошедших спецпроверку в соответствии с законодательством о коррупции и очищении власти. После этого Кабин должен выбрать одного кандидата и назначить его членом НКРЭКУ. Новый член НКРЭКУ должен занять место в составе регулятора Елены Антоновой, к которой была применена ротация с 1 июля.