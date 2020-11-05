Турция начала бурение на новом месторождении газа в Черном море

Турецкое судно "Фатих" приступило к буровым работам в районе поисковой скважины "Тюркали-1" в Черном море.

Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, с 19 сентября судно "Фатих" находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Как сообщалось, в августе Турция объявила, что обнаружила в Черном море "крупнейшее в своей истории" месторождение природного газа, которое позволит стране в перспективе сократить импорт топлива.

Объем доказанных запасов нового месторождения оценивается в 405 млрд кубометров. Анкара планирует приступить к выработке газа на новом месторождении в Черном море уже к 2023 году.

Турция в последние годы была одним из крупнейших потребителей российского газа, однако в первом полугодии 2020 года сократила импорт газа из РФ на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в январе текущего года на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган,запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.