Решение КСУ об отмене декларирования не повлияет на переговоры с МВФ, – Шмыгаль

Решение Конституционного Суда Украины об отмене ответственности чиновников за недостоверное декларирование не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Нет, не повлияет, так как Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, а также все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что МВФ с обеспокоенностью наблюдает за сложившейся ситуацией, но понимает реформаторские стремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.

Глава правителства добавил, что принятие государственного бюджета на 2021 год в первом чтении дает Украине возможность продолжить и успешно завершить переговоры с международными партнерами, в том числе с МВФ.

"Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность сегодня завершать диалог с нашими финансовыми международными партнерами", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что ожидает на следующей неделе начала очередного раунда переговоров с МВФ, Всемирным банком и Европейским союзом.

Как сообщалось, на минувшей неделе Конституционный Суд (КСУ) признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Из-за этого НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании.

В свою очередь президент Владимир Зеленский созвал СНБО, заявив, что решение КСУ угрожает нацбезопасности и лишает Украину поддержки международных партнеров, в том числе финансовой, которая необходима для принятия бюджета на следующий год без радикального урезания расходов.

По оценке министра финансов Сергея Марченко, из-за решения КВУ об отмене ответственности за декларирование имущества чиновников Украина рискует потерять около $5 миллиардов финансовой помощи от международных партнеров. В частности, Всемирный Банк считает, что решение КСУ относительно е-деклараций нарушает обязательства Украины, что ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной на общую сумму $2,23 млрд.