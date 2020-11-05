Рада приняла закон о создании Аграрного реестра (обновлено)

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства", предусматривающие создание Государственного аграрного реестра и усовершенствование государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3295 во втором чтении и в целом проголосовал 281 народный депутат.

Законопроектом предполагается усовершенствовать государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции путем создания Государственного аграрного реестра, содержащего сведения о таких производителях, их имущественных, земельных, экологических, трудовых, финансово-кредитных и других правах и характеристиках, а также их сельскохозяйственной деятельности.

Также законопроектом уточняются виды государственной помощи сельхозпроизводителям.

При этом предложено установить, что по каждому виду государственной поддержки производитель сельскохозяйственной продукции с учетом связанных с ним лиц не может получить государственную помощь в сумме больше, чем 10 тысяч минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года (55 млн грн с 1 января 2021 года).

Кроме того, исключаются положения законодательства о государственной аграрной интервенции, государственном регулировании цен отдельных видов сельскохозяйственной продукции, государственных залоговых закупках зерна.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, создание Государственного аграрного реестра призвано упростить доступ аграриев к программам государственной поддержки и публичность ее распределения.

"Кроме того, новый закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки, в частности, в сфере животноводства, садоводства, аквакультуры и органического производства. Это будет способствовать увеличению количества фермерских и других мелких хозяйств в структуре аграрного производства, повышению их конкурентоспособности и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты", – цитирует Петрашко пресс-служба Минэкономки.

Напомним, Государственный аграрный реестр – электронная площадка, с помощью которой планируется предоставлять государственные сервисы, упростить доступ к банковскому финансированию и программам кредитных гарантий, а также ввести программы таргетированной государственной поддержки и оценивать их эффективность.