Рада одобрила договор об открытом небе с Катаром

Верховная Рада ратифицировала Протокол между правительствами Украины и Катара о внесении изменений и дополнений в Соглашение о воздушном сообщении.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0061 в целом проголосовало 288 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, вступление в силу указанного протокола позволит либерализовать рынок регулярных воздушных перевозок между Украиной и Катаром, в частности позволит расширить рамки доступа на рынок путем назначения нескольких авиапредприятий с каждой стороны, позволит устранить ограничения по количеству рейсов, емкости и (или) типу воздушных судов, пунктов на территориях обеих стран во время осуществления регулярного воздушного сообщения, а также предусматривать коммерческие аспекты деятельности авиапредприятий и т.д.

Как сообщалось, Украина и Катар подписали Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении в ноябре 2019 года.

С 2017 года Qatar Airways выполняет прямые ежедневные рейсы между Дохой и киевским аэропортом "Борисполь". Авиакомпания признана лучшей в мире в 2019 году по рейтингу Skytrax.