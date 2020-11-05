МВФ и Всемирный банк из-за коронавируса перенесли осеннюю встречу на год

Международный валютный фонд и Всемирный банк договорились перенести ежегодное осеннее совещание почти за год до плановой даты проведения.

Об этом говорится в сообщении МВФ и ВБ, передает Интерфакс-Украина.

"Королевство Марокко, группа Всемирного банка и МВФ объявили о том, что запланированные ежегодные совещания группы Всемирного банка-МВФ, которые должны были пройти в городе Mарракеш, Mарокко, в октябре 2021 года, будут перенесены на 12 месяцев до 2022 года из-за пандемии COVID-19", - сказано в сообщении.

Совещания проводятся два года подряд в штаб-квартирах ВБ и МВФ в Вашингтоне, а каждый третий год - в другой стране.

В 2018 году местом проведения "экстерриториальной" встречи был остров Бали.