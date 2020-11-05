"Приватбанк" продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков

Государственный "Приватбанк" по итогам января-сентября 2020 года остается самым прибыльным украинским банком с финансовым результатом 21,28 млрд грн, тогда как наибольший убыток начиная с апреля 2020 года фиксирует государственный "Укрэксимбанк" (2,25 млрд грн).

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Как сообщается, за сентябрь пятерка наиболее прибыльных банков в стране не изменилась, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что по итогам девяти месяцев на второй позиции в рейтинге находится "Ощадбанк" (4,74 млрд грн), на третьей – "Райффайзен банк Аваль" (3,12 млрд грн), на четвертой – ПУМБ (2,06 млрд грн) и на пятой – "ОТП Банк" (1,51 млрд грн).

Вместе с тем на втором месте по убытку по итогам января-сентября остался "Проминвестбанк" (652,06 млн грн), на третье с пятого переместился "Правэкс Банк" (125,54 млн грн), на четвертое с шестого – "БТА Банк" (74,84 млн грн), а на пятое с седьмого – "Юнекс Банк" (22,97 млн грн).

Одновременно банк "Кредит Днепр", который по итогам восьми месяцев 2020 года находился на четвертой позиции по убытку, задекларировал 18,15 млн грн чистой прибыли, свидетельствуют данные регулятора.