Лукашенко попросил у Путина месторождения нефти в России

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко объявил о планах приобрести месторождение нефти на территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко по итогам телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов – нефти и газа – в Беларусь в будущем году. Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров", – сказано в сообщении.

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В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что предложение Лукашенко купить нефтяные месторождения на территории России будет проработано, передает Интерфакс.

"В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", – сказал Песков.



