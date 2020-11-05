"Астарта" выставит на продажу два сахарных завода

Агропромхолдинг "Астарта" планирует продать сахарные активы в Харьковской области - Савинский и Новоивановский заводы.

Об этом рассказал совладелец холдинга Виктор Иванчик в интервью изданию НВ, передает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году мы работали без Савинского завода, а в этом - без Новоивановского завода в Харьковской области. Вокруг этих предприятий не выращивают сахарную свеклу. Из-за погодных условий. Харьковская область - одна из областей, где засуха ощущается наиболее остро", - сказал Иванчик.

Он не уточнил, в какую сумму оцениваются предприятия, отметив, что об их продаже может быть объявлено до конца года.

Отвечая на вопрос о том, интересно ли компании вкладывать деньги в арендованную землю, совладелец холдинга сказал: "Да, если это долгосрочные арендные соглашения".

"Когда вступит в силу соответствующее законодательство и нам позволят это делать (покупать землю), тогда мы можем подумать над тем, выгодно ли нам инвестировать в этот долгосрочный актив и какую норму прибыли мы могли бы считать приемлемой для себя. И будет ли она сравнима с теми возможностями, которые у нас есть при аренде земли", - заметил Иванчик.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% - до 448,01 млн евро.