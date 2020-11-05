Ревизия выявила в Госрезерве испорченных товаров на 335 миллионов, – Минэкономики

Ревизия Государственного агентства резерва Украина выявила просроченные товары на сотни миллионов гривен, недостачу зерна и нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные аудита, проведенного Госаудитслужбой.

Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлено порчу зерна на сумму 35,5 млн грн из-за нарушения сроков хранения, а также недостачу зерна на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн в учетных ценах на момент его закладки.

По результатам проверки хранения продуктов питания выявлены просроченные товары, которые могут быть только утилизированы, на сумму более 100 млн грн, а также просроченных товаров непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.

Кроме того, в части финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва" выявлены нарушения на сумму 31,4 млн грн, в том числе в аппарате Госрезерва – на 1,7 млн грн.

"Также ревизиями установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров", – сказано в сообщении.

В Минэкономики отметили, что материалы по итогам ревизии переданы в НАБУ, СБУ и Национальной полиции.

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Как сообщалось, Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.

Погорелый известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, крупнейшими акционерами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Виталий Хомутынник.