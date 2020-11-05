"Нафтогаз" предложит план разделения "Укрнафты" с Коломойским, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" предложит условия разделения активов "Укрнафты" с компаниями Игоря Коломойского и партнеров после решения вопроса погашения налоговых долгов компании, который находится на рассмотрении Верховной Рады.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы будем предлагать следующим этапом разделение компании...Условия будут частично продуктом того, как пройдет погашение долгов", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что до конца этого ожидается решение по арбитражу между миноритариями и государством. Связанные с Коломойским компании в 2015 году подали в Слокгольмский арбитраж иск к Украине, требуя компенсировать $5,4 млрд за продажу газа "Укрнафты" по заниженной цене.

"Совмещение первого и второго позволит дать ответ и нам провести переговоры с миноритарными акционерами о том, что делать дальше. В настоящее время такие переговоры являются нецелесообразными. Потому, что у миноритариев есть один вопрос: "О чем разговор, когда первый шаг?". Поэтому, делаем первый шаг, потом вступаем в переговоры, и тогда сможем комментировать, на каких условиях мы это делаем. Наброски определенные есть, но до завершения переговоров раскрывать все карты будет неправильным", – пояснил Коболев.

Он отметил, что проблемы "Укрнафты" не позволят реализовать утвержденную Кабмином политику собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающую приватизацию миноритарного пакета акций компании на бирже.

"Нам, как "Нафтогазу", очень хотелось бы иметь цельную группу, без токсичных элементов, которую в результате можно выводить на IPO. С "Укрнафтой" это сделать нельзя. Это невозможно. Я бы и не решился инвесторам продавать, если честно. Потому здесь нужно разделиться и дальше двигаться", – подчеркнул Коболев.

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Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год , который должен позволить ПАО "Укрнафта" выплатить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК "Нафтогаз Украины" планом. Документом предусмотрено, что долг будет погашен за счет взаимозачетов между "Укрнафтой", госбюджетом и "Нафтогазом" без участия структур Коломойского.

Напомним, НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга

По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

Кроме того, в феврале 2017 года начали процедуру банкротства сразу более 130 обществ с ограниченной ответственностью преимущественно с харьковской регистрацией, которые в разный период времени в течение 2014-2015 годов владели сетью автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" (бренды ANP, Sentosa, "Авиас", "Мавекс" и другие). Большинство этих компаний также были участниками схемы вывода 14,7 млрд грн из "Укрнафты" в 2015 году.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", около 42% – структурам Игоря Коломойского и партнеров.