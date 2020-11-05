"Закарпатгаз" призвал потребителей перейти на использование онлайн-сервисов

Почти 400 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали врачи в Закарпатье. Всего такой диагноз установлен почти 16 тысячам закарпатцев. В связи с этим руководство АО "Закарпатгаз" обращается к потребителям газа с просьбой максимально использовать онлайн-сервисы, которые помогают решать вопросы дистанционно.

В частности речь идет как о передаче показаний счетчиков, так и оплате за услугу по распределению, говорится в сообщении компани.

В частности, обязательную плату за услугу по распределению газа дистанционно осуществляют почти 40 тыс. жителей. Это 15% от общего количества домохозяйств в области, которые используют в быту природный газ.

"Таким образом, не только сокращается время на осуществление оплат, но и уменьшается количество социальных контактов, что очень важно в этот критический в эпидемиологическом плане период", – пояснила начальник отдела продаж АО "Закарпатгаз" Виктория Самойлова.

Оплатить услугу по распределению можно с помощью таких онлайн-сервисов 104.ua как "Личный кабинет", Viber-бот, 104.Mobile.

В компании напомнили, что "Личный кабинет" можно зарегистрировать, позвонив в Контакт-центр по телефону: 067-01-03-104 и сообщив оператору номер лицевого счета, который указан на каждой квитанции. В этом сервисе необходимо выбрать вкладку "Оплатить", а затем – тип платежа "За доставку газа". На сайте, который появится, необходимо ввести номер своей карты и электронный адрес. После ввода данных нажать кнопку "Оплатить". Чтобы получить квитанцию ​​об уплате – надо снова ввести адрес своей электронной почты.

Вайбер-бот 7104 является одним из самых популярных среди потребителей газа. С его помощью можно передавать показания счетчиков, просматривать историю, проверять начисление и архив Уплата загружать квитанции и платить как за газ, так и за распределение газа. Специфика оплаты в этом сервисе тоже доступна для понимания. В диалоге с ботом следует выбрать вкладку "Платежи", ввести номер лицевого счета и нажать "Да". Дальше - подтвердить, что это именно ваш счет, нажать кнопку "Оплатить" и выбрать сумму оплаты. Подтвердить сумму оплаты и выбрать одну из предложенных платежных систем.

Кроме того, в два клика можно оплатить доставку газа через мобильное приложение 104.Mobile. Или же воспользоваться одним из доступных онлайн-банкинга "Ощад 24/7", "Приват24", "Монобанк" и тому подобное.

В случае каких-либо трудностей потребители могут обращаться за консультациями по телефонам контакт-центра: 0312-48-83-04 или 067-01-03-104 (ежедневно с 8:00 до 20:00).

"То, что в период карантина не нужно платить за коммунальные услуги, – миф. Мы благодарим тех потребителей, которые платят за услугу по распределению. Ведь эти средства крайне необходимы для обеспечения безаварийного и постоянного газоснабжения в области, своевременных выездов аварийщиков на вызовы граждан, обследования и ремонта газовых сетей, оплаты работ и т.д.", – пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В компании уточнили, что сейчас долг за услугу распределения (доставки) в Закарпатской области составляет 25 млн грн. При этом более 19 тыс. потребителей не заплатили за нее ни разу.