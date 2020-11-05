Рада ратифицировала договор о сотрудничестве с Орденом Госпитальеров

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и правительством Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта 0068 целом проголосовало 277 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, межправительственное соглашение заключено сроком на десять лет, его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Соглашение определяет общие принципы сотрудничества Орденом Госпитальеров в сфере здравоохранения, продовольственной безопасности, волонтерства, социальной защиты, уменьшения риска катастроф, оказания помощи внутренне перемещенным лицам и другим лицам, нуждающимся в Украине в гуманитарной помощи, помощи беженцам, образования.

Среди прочего, Соглашением предусматривается освобождение от таможенных пошлин и налогов, а также от любых других платежей оборудования, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, автомобилей скорой помощи и других транспортных средств, которые ввозятся в Украину в рамках его выполнения.

Как сообщалось, указанное соглашение с Орденом Госпитальеров было подписано в июне 2019 года.

Как поясняли в Минсоцполитики, работаОрдена Госпитальеров направлена ​​в основном на психосоциальную поддержку пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, что важно для страны в состоянии войны.

Напомним, с 2008 года в Киеве функционирует Посольство Суверенного военного Мальтийского Ордена в Украине.