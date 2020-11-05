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Управление делами президента заказало авиакомпании Коломойского перелетов на 52 миллиона

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Управление делами президента заказало авиакомпании Коломойского перелетов на 52 миллиона
Государственное авиационное предприятие "Украина" Государственного управления делами 28 октября заключило два соглашения с ООО "Авиационная компания "Роза ветров" (WindRose) об оказании услуг пассажирского воздушного транспорта и резервирования самолетов для выполнения литерных перевозок на общую сумму 51,86 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, на этот год "Розе ветров" заказали услуги по среднемагистральных перевозок стоимостью 38,16 млн грн и ближнемагистральных перевозок на 13,7 млн грн.

Первые авиакомпания выполнит на трех самолетах Airbus 320-231 (бортовые номера UR-WRI, UR-WRH, UR-WRJ) и самолете Airbus 320-214 (UR-WRW), а вторые – на двух самолетах Embraer-145 LR (UR- DNR, UR-DNT) и четырех самолетах ATR72-600 (UR-RWA, UR-RWB, UR-RWC, UR-RWD).

Как и в прошлом году, услуги закупили по переговорной процедуре. В этом году открытые торги по среднемагистральным перевозкам четыре раза отменялись из-за нехватки участников, а по ближнемагистральным перевозкам –три раза.

Сумма соглашений с "Розой ветров" на 4% ниже общей ожидаемой стоимости отмененных торгов в 54 млн грн.

Документация отмененных торгов требовала от участника иметь не менее трех самолетов, на один больше, чем в 2019 году. Остальные требования не менялись.

Как и в прошлом году, сейчас для среднемагистральных перевозок требовались самолеты с расстоянием полета с полной загрузкой от 4500 км по крайней мере на 42 места, из которых два – в бизнес-классе.

Для ближнемагистральных перевозок требовались самолеты с расстоянием полета с полной загрузкой 2 000-3 500 км по крайней мере на 14 мест, из которых два – в бизнес-классе.

Компанию "Роза ветров" (Windrose контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского. Сейчас она принадлежит кипрскому офшору Bregenzer Limited и его же ООО "Райдел", а конечным бенефициаром в государственном реестре значится директор Владимир Каменчук.

В 2019 году "Роза ветров" так же по переговорной процедурой получило подрядов ГАП "Украина" на авиаперевозки на 44,70 млн грн. В 2020 году, пока продолжались торги, сумму договоров увеличили до 53,24 млн грн. Но в конце концов выплачено было лишь 4,49 млн грн.

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Как сообщалось, с начала 2020 года Государственное управление делами (ГУД) и Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказали государственному авиационному предприятию "Украина" услуги нерегулярных авиаперевозок делегаций во главе с президентом и премьер-министром на общую сумму 67,62 млн грн.

Контракт между ГУД и авиапредприятия "Украина" предусматривает, что перелеты делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским обойдутся в 55,67 млн грн. Из них 44,07 млн грн заложено на международные перелеты и 11,55 млн за перелеты президента внутри страны.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.

Джерело:  Наші гроші
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