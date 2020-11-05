Зеленский уволил глав трех областных администраций

Президент Владимир Зеленский уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие указы №488/2020; №489/2020 и №490/2020 от 5 ноября опубликованы на сайте главы государства.

В частности Виталий Федорив уволен с должности главы Ивано-Франковской ОГА, Максим Куцый – с должности главы Одесской ОГА, Роман Грищенко – с должности главы Сумской ОГА. Все трое уволены в соответствии с поданными ими заявлениями.

Как сообщалось, Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА 11 октября 2019 года.

Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко 11 марта 2020 года.

Виталий Федорив был назначен главой Ивано-Франковской областной государственной администрации 24 апреля 2020 года после ухода с этой должности в феврале 2020 года нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.



