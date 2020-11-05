Еврокомиссия предоставит гранты на 128 миллионов евро для проектов по борьбе с коронавирусом
Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Глобальная пандемия требует глобальных усилий. Сегодня мы подписали гранты на 128 млн евро для исследований, чтобы поддержать (научные) группы из 39 стран в их работе по лучшему изучению и лечению коронавируса. Я рада видеть исследователей из разных стран, сотрудничающих в рамках (инициативы ЕС) CoronavirusGlobalResponse", - сообщила фон дер Ляйен, передает Интерфакс-Украина.
В свою очередь член ЕК по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила: "Эти исследования необходимы для лучшего решения различных аспектов данной и будущих пандемий, что позволяет нам повысить нашу способность быстрее реагировать для предотвращения заражения, улучшать диагностику и лечение и принимать более эффективные меры по смягчению последствий, учитывающие поведенческие, социальные и экономические аспекты, включая гендерные вопросы".
Как сообщается в коммюнике ЕК, финансирование этих проектов "позволит провести дополнительные исследования по укреплению и адаптации промышленного потенциала для производства и развертывания медицинского оборудования, такого как аппараты ИВЛ; предотвращать и лечить заражения коронавирусом; разрабатывать медицинские технологии и цифровые инструменты, такие как портативные диагностические системы; лучше понимать социальные последствия пандемии, например, для уязвимых и маргинализированных групп".
В проектах участвуют 344 исследовательские группы из 39 стран, в том числе 32 участника из 15 стран за пределами ЕС.
Финансирование через программу ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 является частью обязательства Еврокомиссии в размере 1,4 млрд евро в рамках инициативы глобального реагирования на коронавирус (CoronavirusGlobalResponse), выдвинутой фон дер Ляйен в мае 2020 года.