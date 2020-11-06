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Украина потеряла $1 триллион нереализованного потенциала, – Шмыгаль

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Украина потеряла $1 триллион нереализованного потенциала, – Шмыгаль
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла $1 триллион из-за отсутствия реформ и коррупции.

"1 триллион долларов ВВП за 10 лет – это не реализованный потенциал нашей страны", - сказал Шмыгаль, представляя Аудит украинской экономики.

Причинами этому Шмыгаль назвал коррупцию, отсутствие реформ и неэффективное управление.

"1 триллион потеряли все граждане нашей страны из-за постоянной смены векторов, незаконченные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, неиспользованный потенциал земельной реформы стоил Украине $85 миллиардов. "29 лет свободное использование земли было ограничено, а значит ее ценность была занижена в разы", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что за это время государство потеряло 5 млн га земли. Шмыгаль считает, что за 10 лет от развития рынка земли экономика Украины получит до $85 миллиардов.

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Топ коментарі

  • ggl chrm
    ты это коломойскому расскажи. или ахметову. Их это позабавит.
  • vigo
    А вы, канешна, прекратили порочную практику раздачи подарков олигархам!
    Или вывели эту практику на новый уровень, ушлепки?!
  • устраивает
    от 40 лярдов васюковских инвестиций оно перешло к штуке лярдов потенциалов. клуб 95 коней и макаронных изделий.суки, прекратите воровать - не будет потребностей слагать саги и кабминовские легенды.
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