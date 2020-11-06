Шмыгаль обещает Украине более $400 миллиардов от полезных ископаемых

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина за 10 лет может получить от правильного использования полезных ископаемых $409 миллиардов.

"В Украине есть более 12 тысяч только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически, это немного больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке", - сказал Шмыгаль, представляя Аудит украинской экономики.

Шмыгаль заявил, что увеличение добычи полезных ископаемых не означает увеличение экспорта за границу ископаемых в качестве сырья.

"Это означает создание основы для создания высокотехнологической продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы. Мы тут говорим о потенциале в фантастические, более $400 миллиардов", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина использует этот потенциал в последующие 10 лет.