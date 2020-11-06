"Богдан Моторс" и "Южмаш" намерены совместно производить транспортные средства
В рамках сотрудничества "Богдан Моторс" намерена поставлять на "Южмаш" составляющие, узлы, компоненты и деталей ТС, а также обеспечить участие в производстве профильных специалистов, сообщает Интерфакс-Украина.
В свою очередь, "Южмаш" готов предоставить производственные мощности, оборудование и подготовленную инфраструктуру.
"В Днепре в последние годы реализуются амбициозные инфраструктурные проекты по возрождению муниципального транспорта. Благодаря усилиям местных властей и децентрализации город значительно нарастил число маршрутов общественного транспорта и закупил сотни единиц техники. Поэтому выход на предложение нового поставщика поможет не только выбрать наиболее выгодное предложение, но и создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в городской бюджет", - отмечается в сообщении.
"Богдан Моторс" в последнее время активно наращивает объемы производства троллейбусов и автобусов, в настоящее время троллейбусы поставляются в Луцк, Харьков, Полтаву, Сумы и Херсон. Также в этом году поставлена партия автобусов в Ивано-Франковск, а школьных автобусов - в Ривненскую, Тернопольскую и Волынскую области.
ПО "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе все последние годы свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.
Как сообщалось, "Южмаш" и Государственное космическое агентство Украины в июле текущего года подписали меморандум о сотрудничестве с южнокорейской группой Caris, предполагающий производство 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на сумму 23 млрд грн до 2023 года.
На мощностях "Южмаша" также собираются троллейбусы на базе белорусских МАЗ (для Торгового дома "Литан") и трамвайные вагоны (для "Татра-Юг").
"Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).
Компания завершила 2019 год с чистой прибылью 273 млн грн - в 10,6 раз больше, чем годом ранее, доход от реализации вырос почти вдвое, до 1 млрд 255 млн грн.
Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко, а сейчас компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), бывшему первому заместителю секретаря СНБОУ.
В прошлом году его сын Игорь Гладковский с друзьями фигурировал в скандале в "Укроборонпроме".