Рада ввела штрафы за посещение общественных мест без масок

Верховная Рада приняла законопроект № 3891, который вводит штрафы за не ношение респираторных или защитных масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон направлен на предотвращение распространения болезни COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди населения Украины.

Законом статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнено частью второй. Законом предусмотрено административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Закон предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за соответствующие нарушения.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 6 ноября зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

По состоянию на утро 5 ноября в Украине зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.