Кабмин планирует увеличить долларовый ВВП к 2030 году втрое

Кабинет министров планирует увеличение долларового валового внутреннего продукта Украины (ВВП) с $136 млрд по итогам 2019 года до $300-460 млрд к 2030 году.

Об этом сообщается в "Векторах экономического развития до 2030 года", пишет Интерфакс-Украина.

Реальный ВВП в Польше по итогам 2019 года достиг $660 млрд, Турции – $1,251 трлн.

Правительство также рассчитывает, что номинальный ВВП на душу населения к 2023 году вырастет с $3,659 тыс. (по итогам 2019 года) до $7,3-$11,2 тыс.

Отмечается, что по итогам минувшего года в Польше этот показатель составлял $15,595 тыс., в Турции – $9,042 тыс.

Согласно документу, Кабмин ожидает, что в 2023 году прямые иностранные инвестиции (ППИ) в Украину увеличатся до $15-23 млрд (с $5,8 млрд за 2019), тогда за прошлый год ППИ в Польшу находились на уровне $14,4 млрд, в Турцию – $9 млрд.

Ожидается также рост экспорта товаров и услуг из Украины до $120-$160 млрд к 2030 году (с $67 млрд в 2019-м).

Для сравнения: в Польше этот показатель по итогам 2020-го составил $324 млрд, в Турции – $236 млрд, свидетельствуют "Векторы экономразвития".

Помимо этого, правительство планирует увеличить публичные финансы (расходы из бюджета и внебюджетных фондов) до $90-$140 млрд в 2030 году с $53 млрд в 2019-м, а также увеличить производительность труда до $18,4-$26 млрд с $8,286 млрд.

Для сравнения: публичные финансы в Польше в прошлом году достигли $176 млрд (в Турции – $249 млрд), производительность труда – $41,675 тыс. ($44,153 тыс.).

В документе также сообщается о планах правительства Украины удерживать циклически скорректированный дефицит бюджета на уровне 2-3%, тогда как по итогам 2019 года это показатель находился на уровне 1,8%, а в бюджет-2020 заложен дефицит 7,5%.

Кроме того, ожидается снижение соотношения государственного долга к ВВП до 30-40% с 50% ВВП по итогам прошлого года (и с заложенных в бюджет-2020 50,3% ВВП), а также обеспечение оптимальной структуры госдолга с точки зрения процентных ставок, сроков и валют погашения.

Кабмин также заложил в "Векторы экономического развития до 2030 года" повышение отношения кредитования банковского сектора к ВВП до 50% с 23% ВВП в 2020 году и рост доли безналичных операций в общем количестве транзакций до 85% с 55%.

Согласно документу, правительство также планирует обеспечить 100%-ную прозрачности структуры собственности для всех субъектов финансового сектора и сократить долю госбанков в активах банковской системы с текущих 54% до 25%.

В "Векторах экономического развития до 2030 года" также содержится пункт о достижении объема капитализации фондового рынка Украины с текущих 3% до 40-50% ВВП.