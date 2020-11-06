Минфин анонсировал льготную ипотеку под 5-7% годовых

Кабинет министров готовит две программы льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью для портала "Минфин", передает пресс-служба министерства.

"Предполагается совершенно новая история в доступности граждан к покупке жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализирована правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях", – рассказал Марченко.

Министр уточнил, что такие кредиты будут предоставляться на сумму до 2 млн грн под 5-7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. При этом первый взнос должен составить не менее 20%, а площадь покупаемого по такой программе жилья не должна превышать 52 кв. м на человека. Кредиты планируется предоставлять, в первую очередь, на покупку недвижимости на первичном рынке.

"Второе направление – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих", – добавил глава Минфина.

По словам Марченко, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг.

Он добавил, что низкие ставки по льготным ипотечным кредитам будут зафиксированы на протяжении всего периода кредитования.

"Государство берет на себя риски, в том числе инфляционные. Мы планируем уже в этом году провести докапитализацию компании и провести старт программ", – сказал Марченко.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отмечала, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых, но о 10%, обещанных президентом Владимиром Зеленским, пока речь не идет.