АМКУ оштрафовал три связанных с Григоришиным компании за сговор на торгах на 53 миллиона

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Энерджи Сервис", ООО "ИК "Энергетические Ресурсы" и ООО "Энерджи Инжиниринг" в совокупности на 53 млн грн за сговор на торгах ряда облэнерго.

Соответствующее решение АМКУ принял 5 ноября, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В частности, Комитет установил, что указанные компании в течение 2017-2018 годов принимали участие в 14 тендерах на техническое переоснащение, реконструкцию и строительство трансформаторных подстанций на общую сумму 368 млн грн, проводимых "Центральной энергетической компанией", "Черниговоблэнерго", "Винницаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Луганским энергетическим объединением".

"Антимонопольный комитет установил, что "Энерджи Сервис", "ИК "Энергетические Ресурсы" и "Энерджи Инжиниринг" не конкурировали честно, зато, будучи тесно связанными между собой, согласовывали поведение во время тендеров и таким образом исказили конкуренцию", – сказано в сообщении.

За антиконкурентные согласованные действия "Энерджи Сервис" оштрафована на 50 млн грн, "ИК "Энергетические Ресурсы" – на 2,35 млн грн, "Энерджи Инжиниринг" – на 613 тыс. грн.

Кроме того, нарушители не смогут участвовать в публичных закупках в течение следующих трех лет.

Все три фигурирующие в расследовании АМКУ компании связаны со структурами бизнесмена Константина Григоришина, писали Наші гроші. Как и облэнерго, в тендерах которых они участвовали.

"Энерджи Сервис" также фигурировало в расследовании Нацполиции о присвоении средств руководством "Полтаваоблэнерго" на закупке трансформаторов.