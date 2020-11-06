МАУ отменяет рейсы в Израиль из Львова и Харькова
Об этом говорится в сообщении МАУ.
Указанные изменения происходят в связи с продлением карантинных ограничений, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19.
Другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации:
- Киев (KBP) Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) - 8 раз в неделю
- Одесса (ODS) Тель-Авив (TLV) - Одесса (ODS) - 2 раза в неделю
- Днепр (DNK) - Тель-Авив (TLV) - Днепр (DNK) - 1 раз в неделю
- Харьков (HRK) - Тель-Авив (TLV) - Харьков (HRK) - 1 раз начиная с 6 декабря
Ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте авиакомпании.
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