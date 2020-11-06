Минздрав внес в "красную" зону по коронавирусу 46 стран

Страны-соседи Украины, помимо Молдовы, Беларуси и Российской Федерации, находятся в "красной" зоне по COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 6 ноября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (275,2). Всего - 46 стран, сообщает Интерфакс-Украина.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону входят Словакия (608,6 на 100 тыс. населения), Польша (624 на 100 тыс. населения), Румыния (391,4 на 100 тыс. населения) и Венгрия (437 на 100 тыс.).

Среди стран "красной" зоны также Бельгия, Чехия, Швейцария, Словения, Франция, Черногория, Нидерланды, Грузия, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Болгария, США, Швеция.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Германия, Кипр, Греция, Израиль, Канада, Норвегия, Индия, Турция и Египет.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь (134,1 на 100 тыс.), РФ (168,7 на 100 тыс.) и Молдова (240,3 на 100 тыс.).