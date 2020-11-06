Прибыль банка владельца сети супермаркетов "Сильпо" сократилась на 21%

Чистая прибыль банка "Восток" по итогам января-сентября 2020 года составила 95,92 млн грн, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (120,69 млн грн).

Согласно данным отчетности банка, его чистая прибыль за третий квартал 2020 года составила 21,69 млн грн, что в 3,3 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (70,98 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

В то же время чистый комиссионный доход банка за 9 мес. составил 318,37 млн грн, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету, его чистый процентный доход за 9 мес. увеличился на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года – до 516,17 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 28,65% – до 13,75 млрд грн, а кредиты клиентам – на 4,6%, до 6,82 млрд грн.

В свою очередь обязательства выросли на 30,5% – до 12,79 млрд грн, текущие счета – на 24,2%, до 8,66 млрд грн, а депозиты клиентов – на 29,6%, до 3,24 млрд грн.

Собственный капитал банка с начала года вырос на 8,6% – до 961,8 млн грн, уставный – на 31,7%, до 841,96 млн грн.

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Как сообщалось, чистая прибыль банка "Восток" по итогам 2019 года составила 165,09 млн грн, что в 1,4 раза больше, чем за 2018 год (122,1 млн грн).

Банк "Восток" основан в 2002 году. По информации на его сайте, банк принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой – владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

Согласно данным НБУ, по размеру общих активов на 1 октября 2020 года "Восток" занимал 20 место (14,08 млрд грн) среди 74 действовавших банков.

"Фоззи Групп" владеет сетями супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Fozzy.