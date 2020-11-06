Китай ограничил въезд для граждан из Украины

Китай ограничил въезд для находящихся в Украине владельцев действующих виз, а также обладателей разрешения на временное проживание категорий Z, Q, S.

Об этом сообщила консульская служба посольства КНР в Украине, передает avianews.com.

"Посольство КНР в Украине не будет оформлять Декларации о состоянии здоровья вышеуказанным категориям лиц", – говорится в сообщении.

Ограничения не коснутся владельцев паспортов с дипломатическими, служебными визами, а также визами категории C.

В посольстве подчеркнули, что запрет на въезд связан с целью противодействия эпидемии и является вынужденной временной мерой.

На данный момент прямое авиасообщение между Украиной и Китаем отсутствует. Поездки были возможны с пересадкой в третьих странах.