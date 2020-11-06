Урожай зерновых превысил 54 миллиона тонн, – Минэкономики

По состоянию на 5 ноября украинские сельхозпроизводители собрали 71,6 млн тонн основных культур с площади 22,1 млн га, в частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 54,4 млн тонн с площади около 13,6 млн га (89% от прогноза).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В том числе собрано 18,6 млн тонн кукурузы с площади 3,8 млн га (69%), 12,2 млн тонн подсолнечника с 6,1 млн га (96%), 2,5 млн тонн сои с 1,2 млн га (90%), 240,7 тыс. тонн проса с 148,1 тыс. га (98%) и 100,6 тыс. тонн гречихи с 77,8 тыс. га (99%).

Сахарной свеклы выкопано 5,7 млн тонн с площади 138,7 тыс. га (64%).

"За последнюю неделю наибольшие объемы урожая собраны в Черкасской (200,2 тыс. тонн), Хмельницкой (158,5 тыс. тонн) и Житомирской (133,4 тыс. тонн) областях", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).