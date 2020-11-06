На фоне карантина в Украине открыли рекордное количество продуктовых супермаркетов

В Украине по итогам января-июня 2020 года было открыто более 300 новых продуктовых супермаркетов, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Об этом говорится в докладе консалтинговой компании NAI Ukraine, передает Интерфакс-Украина.

"Открытие новых магазинов обусловлено динамичным ростом ритейла после локдауна. Ко всему украинцы реже посещали зарубежные страны, оценочно, около $3,8 млрд осталось в стране во втором-третьем кварталах, что открыло еще большие возможности для внутреннего рынка", – отмечают в NAI Ukraine.

По данным проведенного компанией исследования, в сегменте FMCG самое большое количество новых открытий пришлось на сеть АТБ (+56), за ней следует "Коло" (+47), "Делви" (+18), Fozzy Group (+17), Varus (+12), Novus (+8).

Согласно данным Forbes Украина, сеть АТБ в 2020 году уже входит в ТОП-3 самых крупных бизнесов в стране.

Как отмечается в исследовании, самые быстрые темпы расширения в первом полугодии в сегменте товаров для дома продемонстрировала датская сеть Jysk (+13), за ней следует "Эпицентр", который также развивал бренды "Це Те" (сегмент бытовой техники и электроники) и "Деко" - (+7), Leroy Merlin (+2).

В сегменте drogerie самое большое количество новых торговых точек за это время открыл оператор Eva (+20), Prostor (за счет покупки сети "Космо" увеличил количество своих магазинов на 104), OnePrice (+2) и Brocard (+1).

Активно открывались магазины сегмента бытовая техника, электроника и гаджеты: Eldorado – 7, "Фокстрот" – 4, точки выдачи Rozetka - 7 и "Цитрус" – 2.

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Среди fashion-ритейлеров самым динамичным игроком оказалась польская LPP, запустившая девять новых магазинов. Также новые торговые точки открывали Intertop – 2, Argo – 1, LC Waikiki – 3, H&M – 2, "Адидас Украина" – 2.

В то же время, по данным NAI Ukraine, в первом полугодии существенно замедлился выход на украинский рынок новых брендов. Так, в этот период первые магазины в Украине открыли пять брендов – 4F, The Athlete’s Foot (TAF), Fransa b.Young, Greyder, Gant, тогда как в целом в 2019 году на наш рынок вышло 12 международных брендов.

По подсчетам NAI Ukraine, доходность ритейла в Украине возросла в текущем году с 25% до 30-40%, а время окупаемости инвестиций сократилась до двух лет. Тогда как доходность девелопмента торговой недвижимости все еще составляет менее 10% в год с окупаемостью около 9 лет.

"За период карантина вырос онлайн-ритейл, но его возможности все еще ограничены из-за дорогой доставки, дополнительного персонала. Поэтому этот канал обеспечивает лишь до 25% продаж, сохраняется необходимость в омниканальности", – резюмировали в компании.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global. NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.